Une lycéenne de Civray privée de ramassage scolaire parce qu'elle habite en Deux-Sèvres !

Deux semaines après la rentrée, cette ado domiciliée à Rom (79) attend toujours le feu vert du Département de la Vienne pour pouvoir monter dans le car qui va au lycée de Civray. La situation devrait être réglée dans les prochains jours répond la collectivité.

Marika, sa maman, n'en revient toujours pas. "Voilà deux semaines que j'accompagne ma fille en classe à Civray. Je travaille à Couhé. Pour l'instant, mon patron tolère que j'arrive un peu plus tard. Mais ça ne va pas durer." Malgré une demande d'inscription déposée en juillet, cette mère de famille attend toujours l'autorisation qui assurera à sa fille une place dans l'un des deux cars scolaires du secteur.

Sa maison se trouve à la limite de la Vienne

"Deux cars qui sont pleins, complets, il n'y a plus de place. Voilà ce qu'on m'a répondu. Et comme nous habitons en Deux-Sèvres, nous ne sommes pas prioritaires" se désole-t-elle. D'autant plus rageant que la limite avec la Vienne se trouve... au bout de son jardin ! Marika et sa fille habitent en effet à Rom, lieu-dit Maisoncelle. Un secteur à cheval sur les deux départements.

Un car supplémentaire, à priori à partir de mardi

Contacté, le Département de la Vienne a confirmé que plusieurs dossiers se trouvaient en attente dans le secteur en raison des effectifs importants. "On est au courant. Nous devrions déployer un troisième car sur cette ligne pour contenter tout le monde, sans doute à partir de la semaine prochaine" indique une source au sein de la collectivité. Tout devrait donc rentrer rapidement dans l'ordre. Au grand soulagement de cette famille de Rom.