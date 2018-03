Toulouse, France

La plupart des syndicats de la SNCF appellent à manifester. Le syndicat Sud Rail est l'un des rares à avoir déposé un préavis de grève au niveau national (avec l'UNSA). Mais le mouvement s'annonce bien suivi avec 1 TGV sur 3 en circulation, 1 Intercité sur 5 et 3 TER sur 4 dans la région Occitanie.

Pour Julien Lassalle, le délégué régional Sud Rail, qui était l'invité de France Bleu Occitanie jeudi matin, la mobilisation dépasse ce qu'il espérait.

"C'est une bonne surprise et c'est de bon augure pour le mois d'avril"

Cette mobilisation est une première indication du rapport de force entre les syndicats et le gouvernement avant les grèves tournantes du printemps. Les syndicats de cheminots ont prévu 36 jours de grève, à raison de 2 jours sur 5 du 3 avril au 28 juin. Mais pour Julien Lassalle, "l’objectif n'est pas que la grève dure jusqu'en juin, c'est qu'elle dure le moins possible". Il dit espérer de "vraies négociations" d'ici là. Mais les points de discorde sont importants.

Craintes pour l'avenir des petits lignes

Les syndicats reprochent au gouvernement de vouloir légiférer par ordonnances et ils dénoncent la réforme de la SNCF en soi. Cette réforme prévoit de transformer la structure même de la SNCF et d'ouvrir le transport de passagers à la concurrence, comme l'impose l'Union Européenne. Elle prévoit également de ne plus embaucher les nouveaux entrants dans l'entreprise avec le statut de cheminot (ce statut exclut les licenciements pour motifs économiques, prévoit des augmentations automatiques de rémunération et des avantages en matière de protection sociale, de retraites, ainsi que des billets de train gratuits). Mais pour le délégué régional de Sud Rail, si la question du statut est importante, "ce n'est pas le point central de leur mobilisation".

On met en avant unique uniquement le statut des cheminots, c'est ce qu'on agite pour nous mettre les usagers à dos, mais il y a des sujets importants, on a des craintes pour l'avenir des petites lignes.

Julien Lassalle redoute que "certaines lignes peu rentables disparaissent" avec l'ouverture à la concurrence. Il redoute aussi "une hausse des tarifs avec l'ouverture de péages pour les trains du quotidiens". Et il regrette qu'on ne parle pas de la dette de la SNCF dans ce dossier.

Enfin, le délégué régional de Sud rail Occitanie s'interroge sur la convention TER Occitanie qui doit être signée ce vendredi entre le Conseil Régional et la SNCF pour l'organisation des trains régionaux dans les huit prochaines années. Pour Julien Lassalle, cet accord risque de se traduire par : " la suppression des contrôleurs sur les zones périurbaines toulousaines, la fermeture de certains guichets et des réductions de services"