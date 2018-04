Une moto ne se pilote pas, elle se conduit

Par Daniel Morin, France Bleu Vaucluse

Des dizaines de motards volontaires ont suivi une formation "reprise du guidon" à Bollène organisée par la Préfecture de Vaucluse et la Sécurité Routière. Une piqûre de rappel pratique et très utile à l'approche des beaux jours et des grandes virées sur les routes.