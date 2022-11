Une navette électrique et gratuite expérimentée entre Clisson et Gétigné

A en croire Clément, le chauffeur, la navette gratuite entre la gare de Clisson et les parcs d'activités de Gétigné a, en à peine deux jours, trouvé son public : "On peut transporter une dizaine de personnes assises, une dizaine debout et on a déjà été à moitié rempli." Ce minibus électrique dessert 9 arrêts, du centre-ville de Clisson aux parcs d'activités de Gétigné. Il assure une dizaine de de rotations, le matin entre 5h30 et 10h30 et le soir entre 16h et 19h. Cette navette s'adresse donc d'abord aux personnes qui travaillent et Clément a remarqué que "ce sont surtout des gens de Gétigné qui vont à la gare le matin".

ⓘ Publicité

L'objectif, c'est bien de désengorger le parking de la gare de Clisson, où il devient de plus en plus difficile de trouver une place. Mais pas seulement. Cette navette est faite aussi pour ceux qui viennent en train travailler ici : "Une grande majorité de notre population va travailler sur la métropole de Nantes mais on a aussi l'inverse. De plus en plus de personnes de Nantes viennent travailler sur notre territoire", explique Alain Blaise, vice-président en charge des mobilités à Clisson Sèvre & Maine Agglo. L'agglomération compte chaque jour 28.000 déplacements issus de l'extérieur, et 43% viennent de Nantes Métropole. La navette veut encourager ces salariés à venir en train, en les conduisant ensuite jusqu'à leur lieu de travail. Car la majorité des entreprises sont situées sur les parcs d'activités de Gétigné et se trouvent à 3-4 kilomètres de la gare.

Ça évite de prendre la voiture pour 5 minutes de trajet et c'est plus écologique - Valentin, un habitant de Clisson

Cette navette intéresse aussi les salariés qui habitent à Clisson, comme Valentin : "C'est pratique, ça évite de prendre la voiture surtout pour 5 minutes de trajet et c'est plus écologique." La seule contrainte, ce sont les horaires mais le jeune homme s'en accommode : "J'arrive au travail avec 10 minutes d'avance mais au moins je ne serai jamais en retard!" Que les usagers de cette navette gratuite ne s'habituent pas trop, l'expérimentation s'achève le 16 décembre. Jean-Guy Cornu, le président de Clisson Sèvre & Maine Agglo, le regrette presque : "Hélas oui, l'essai s'arrête mi décembre mais j'espère que nous pourrons demain proposer quelque chose de durable."

Avant de pérenniser cette navette, les élus veulent s'assurer qu'elle est fréquentée et répond donc aux besoins des usagers. Mais la question qui se pose, c'est aussi son financement. Ces six semaines d'expérimentation coûtent à l'agglomération près de 30.000 euros. Si demain cette navette devient payante, les gens ne délaisseront peut-être pas si facilement la voiture.

Toutes les informations sur les horaires, les arrêts desservis et le fonctionnement de la navette entre Clisson et Gétigné sont à retrouver ici .