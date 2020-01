L'expérimentation doit débuter mi-février pour six mois. Un premier quai a été aménagé ce mardi à la gare de Crest (Drôme). Le minibus de 15 places partira de là et ira jusqu'à l'Ecosite d'Eurre, un trajet de 3,5 kilomètres.

Une navette électrique sans chauffeur bientôt testée entre Crest et Eurre

Crest, France

La navette autonome Berto, déployée par l'entreprise drômoise Bertolami et déjà testée à Val Thorens, arrive sur le crestois. Un premier quai a été installé mardi en gare de Crest.

Le quai installé en gare de Crest (Drôme) © Radio France - Nathalie Rodrigues

La navette rejoindra l'Ecosite d'Eurre, 3 kilomètres et demi plus loin. L'objectif, c'est de trouver une solution de transport viable en milieu semi-rural. "Le problème, quand on est dans une petite ville comme Crest, un peu moins de 9000 habitants", souligne son maire Hervé Mariton, "c'est que le transport public coûte vite extrêmement cher : peu de monde à transporter pour des coûts fixes, les salaires, qui sont importants. Une manière de résoudre ce problème de transport public dans un milieu mi-rural, mi-urbain, c'est la navette autonome."

L'équipement à mettre en place pour accueillir la navette n'est pas ruineux assure Hervé Mariton : "en terme d'équipements techniques mis en place par la ville de Crest, la communauté de communes Val de Drôme, et avec l'aide du Département, c'est moins de 30 000 euros tout compris : c'est un quai en plastique recyclé à côté de la gare de Crest ; c'est du traçage de voirie pour que la navette se répère ; ce sont des branches à élaguer sur le parcours. Rien d'extraordinaire."

Une expérimentation pendant 6 mois

La navette autonome roule à 25km/h maximum. Elle s'arrête si il y a un obstacle, une voiture, un piéton. Elle peut transporter une quinzaine de passagers à la fois.

Pendant l'expérimentation, ils ne seront pas seuls à bord explique Jean Serret, président de la communauté de communes Val de Drôme : "pendant la phase test, il y aura un accompagnateur à l'intérieur de la navette pour être capable de prendre la main si il y a un problème. On va mener ce test pendant 6 mois, ce qui va permettre de fiabiliser le logiciel de navigation et de voir tous les petits ajustements."

Si l'expérience est concluante, d'autres navettes autonomes pourraient être déployées à l'avenir à Crest et sur la communauté de communes, entre Livron et Loriol par exemple.