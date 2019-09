Une navette entre la gare de Sablé-sur-Sarthe et les principales zones d'activité entre en test ce lundi

Sablé-sur-Sarthe, France

Quand on habite Le Mans, Angers, La Suze ou Laval, prendre le train pour aller travailler à Sablé-sur-Sarthe, c'est très simple ; le problème, ce sont les derniers kilomètres pour aller jusqu'aux principales zones d'emploi, situées de l'autre côté de la ville. C'était devenu une réelle préoccupation pour les entreprises locales, jusqu'à causer des difficultés de recrutement selon certaines. D'où le lancement, ce lundi 2 septembre 2019, d'une navette reliant la gare aux zones d'activité, pour rejoindre par exemple la fromagerie Bel, LDC ou encore l'usine Mecachrome.

Une expérimentation de cinq mois

Trois départs de la gare le matin et quatre retours vers la gare le soir sont prévus avec un bus de 22 places, qui ne sera pas réservé aux usagers du train mais pourra bien être emprunté par tous les habitants de Sablé munis d'un ticket. Un bilan sera fait en février pour évaluer la pertinence du dispositif. L'expérimentation coûte 25 000 euros, dont 8000 pris en charge par le club de développement économique.

Les horaires

De la gare vers les zones d'activité : 7h36 - 8h - 8h30

Des zones d'activité vers la gare : 17h - 18h - 18h30 - 19 h

Les tarifs

1,20 € le ticket

7,60 € les 10 tickets

23,50 € l’abonnement mensuel

Possibilité de combiner avec l'abonnement TER

D'autres projets bientôt lancés

Sans attendre les résultats de cette expérimentation, d'autres pistes sont à l'étude pour offrir à ceux qui le souhaitent d'autres solutions que la voiture individuelle. "Le centre-ville de Sablé, c'est 10 000 véhicules par jour", explique Marc Joulaud, le maire de Sablé, "et La Rocade c'est aussi 10 000 véhicules par jour. Tout ce qui peut permettre de réduire la circulation automobile est une bonne chose. Nous allons lancer dans les semaines qui viennent des appels à projet pour proposer à la gare des voitures et des deux-roues électriques sur abonnement ou à la journée. Et à l'échelle de la communauté de communes, nous travaillons sur de nouvelles offres d'autopartage et de transport à la demande".