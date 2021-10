Le Premier ministre a débloqué 110 millions d'euros pour des projets de transports urbains dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont plus de 2 millions d'euros doivent aider à financer une navette entre les Angles et Avignon.

Une navette express devrait circuler entre Les Angles et Avignon en 2026

Il y aura bientôt une navette express pour relier les Angles à Avignon. Le Premier ministre, Jean Castex, a débloqué 110 millions d'euros pour des projets de transports urbains dans notre région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. À Avignon, sept millions d'euros vont servir pour la deuxième phase du tramway, et un peu plus de deux millions d'euros sont destinés à une future navette express entre Les Angles et Avignon.

L'aire de covoiturage située au rond-point au sommet de la montée des Angles passera alors à au moins 200 places. La navette express descendra ensuite jusqu'au pont de l'Europe, traversé chaque jour par 50.000 véhicules. Mais le franchissement du pont est encore à l'étude. Car il est impossible d'élargir le pont pour laisser une voie à la navette, ce serait trop cher. Les spécialistes du Grand Avignon imaginent de faire comme pendant les travaux : une voie spéciale qui change de sens matin et soir, au moment où le trafic est le plus chargé.

Dans le projet, l'aire de covoiturage doit passer à au moins 200 places. © Radio France - Adèle Bossard

En tout, ce projet est estimé à 17 millions d'euros, dont 2,15 seraient financés par l'État. Les travaux doivent démarrer en 2024. Et tous les habitants côté Gard seront concernés, un autre bus pourrait lui aussi circuler à terme sur une voie propre sur le pont du Royaume jusqu'à l'ile Piot. L'Etat débloque aussi 7 millions 800 île euros pour le tramway. La 2e tranche devrait rouler en 2025 avec 6 stations sur 3 km entre l’île Piot et le quartier Saint-Lazare. Un chantier estimé cette fois à plus de 61 millions d'euros.