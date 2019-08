Une navette gratuite pour relier le centre-ville et les supermarchés à Roanne

Depuis la fermeture du Auchan et celle provisoire du Leader Price, les supermarchés sont moins nombreux dans le centre-ville de Roanne. La mairie met donc en place une navette pour relier la rue Salengro et trois enseignes, Lidl, Carrefour Market et Casino.

Roanne, France

C'est une bonne nouvelle pour les Roannais qui ne savaient plus où faire leurs courses depuis la fermeture des enseignes Auchan et Leader Price. A partir de ce lundi 5 août, une navette relie la rue Roger Salengro à trois supermarchés en périphérie de l'hypercentre, Lidl, Carrefour Market et Casino.

La navette contient 22 places et effectue une boucle, pour permettre d'aller aux trois supermarchés mais aussi d'en revenir. Elle est gratuite et ouverte à tous.

Une moyen pour la mairie de garder le centre-ville vivant

Le site de l'ancien magasin Auchan deviendra, d'ici deux ans et demi, un centre commercial Foch-Sully, avec différentes enseignes à l'intérieur. D'ici là, la mairie de Roanne souhaite conserver le dynamisme de la ville, explique Sophie Rotkopf, adjointe au maire en charge du commerce : "En attendant Foch-Sully on ne peut pas laisser la population pendant deux ans et demi sans alternative pour faire leurs courses. Il y a une vraie clientèle de centre-ville, il ne faut pas casser cette dynamique et donc il faut avoir les services et la facilité de faire les courses, d'où la navette".

La navette apparaissait donc comme une bonne solution pour aider les Roannais à faire leurs courses toujours au sein de la ville. La navette fonctionnera du 5 août au 31 octobre. Si elle a du succès, la navette continuera à rouler.

L'itinéraire effectué par la navette. © Radio France - Guillemette Franquet