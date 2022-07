Une navette sans chauffeur va rouler en Brenne jusqu’à fin 2022

C’est inédit en France : pour la première fois, une navette autonome va relier plusieurs communes entre elles. À partir du lundi 18 juillet, des voyageurs pourront embarquer dans un minibus sans chauffeur. La navette desservira Mézières-en-Brenne, Paulnay, Azay-le-Ferron et Martizay, un parcours de 36 km aller-retour. Elle roulera du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30, et effectuera 4 à 5 trajets par jour, à 50 km/h.

Pas de chauffeur, mais un opérateur à bord

Le véhicule est doté d'une intelligence artificielle. Une fois enregistré le parcours qu'il doit accomplir, avec tous les stops, feux et autres réglementations, il l'effectue. Mais pour autant, il y aura bien un humain installé au volant, un opérateur de sécurité chargé de reprendre les manettes quand la navette s'arrête. "Il sera toujours derrière le volant en cas de besoin pour intervenir et reprendre le contrôle du véhicule" indique Albéric Messageon, de la société Milla, spécialisée dans les véhicules autonomes.

Car quand la navette se trouve face à un obstacle imprévu : un piéton, un cycliste... Elle s'arrête. Charge à l'opérateur de contourner l'obstacle. Il sera aussi là pour amener la navette sur le parcours le matin, notamment.

Une navette truffée de capteurs

Sur l'avant, le côté, le toit : la navette est bardée de capteurs. "Ce sont ses yeux" sourit Alexandre Berthelet, directeur général de la société du même nom, spécialisée dans les transports publics. "Cela lui permet d'avoir une vue à 360 degrés sur son environnement, pour détecter des obstacles."

La navette dispose de capteurs. © Radio France - Xavier Ponroy

Pour permettre à ce minibus de sept places de circuler sans danger, et sans trop ralentir les autres usagers de la route, des aménagements ont été nécessaires. Les plans de circulation des villages concernés ont changé, pour basculer une rue à sens unique, ou ajouter des stops à certains endroits.

Un moyen de désenclavement

"C'est un grand pas dans le futur !". Le président de la communauté de communes Cœur de Brenne, et maire de Mézières-en-Brenne, Jean-Louis Camus est ravi de l'arrivée sur son territoire de ce bijou technologique. Mais lui y voit aussi et surtout un moyen de désenclaver cette zone rurale. La ligne desservie par cette navette n'est en effet pas desservie habituellement. "C'est vraiment un service public qui est indispensable. Cette navette est à sa place ici."

Si l'expérimentation, qui se terminera à la fin du mois de décembre 2022, est concluante, Cœur de Brenne envisage d'ores et déjà de poursuivre l'opération. Avec même une visée touristique : "On peut imaginer prendre la navette pour aller à Paulnay, Azay-le-Ferron ou Martizay et revenir à Mézières-en-Brenne en randonnée à pied ou à VTT" projette l'élu. Pérenniser ce service en Brenne coûterait toutefois entre 40.000 et 50.000 euros par mois à la communauté.

*Pour être tout à fait précis, ce n’est pas la première fois qu’un véhicule du ce type va rouler en France. Depuis le début du mois d’avril, et jusqu’à la fin de l’été, une navette opère sur la zone d’activité de Sophia-Antipolis, dans les Alpes-Maritimes. Mais elle dessert essentiellement des entreprises.