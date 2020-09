Une navette va enfin relier La Voulte et Le Pouzin à Loriol et Livron

"C'est historique !" d'après Claude Aurias, le maire de Loriol-sur-Drôme. L'édile vient de descendre du minibus floqué aux couleurs de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le véhicule est parti du Pouzin quelques dizaines de minutes plus tôt et a traversé le Rhône. "C'est la première fois qu'un transport collectif traverse nos deux ponts, celui entre La Voulte-sur-Rhône et Livron et celui entre Le Pouzin et Loriol" détaille Claude Aurias. "C'était important, très important, pour ceux qui travaillent et n'ont pas de moyens de locomotion entre nos zones d'activités. C'est aussi important pour rejoindre nos deux gares de Loriol et Livron" poursuit le maire.

"Un grand pas pour les Pouzinois"

Sur la rive ardéchois, on se congratule aussi face à ces minibus qui enjambent le Rhône. Les élus réclamaient depuis plus d'une dizaine d'années la mise en place de ce transport. "Il y avait une incompréhension la population face à ce sujet, affirme Christophe Vignal, le maire du Pouzin (Ardèche). Nous avions deux belles parallèles [la Départementale 86 et l'autoroute A7] mais pas de transversale. C'est un grand pas pour nos populations."

Sur les deux lignes, les navettes transportent neuf personnes. Elles fonctionnent du lundi au vendredi surtout le matin et le soir, avec deux passages à la mi-journée. Les horaires et les parcours sont à retrouver sur le site de la Sradda, qui gère ces lignes. Ils doivent correspondre avec les horaires de trains aux gares de Loriol et Livron.

Une ligne entre la Vallée de la Drôme et Valence TGV

Autre ligne inaugurée ce lundi, celle qui relie Loriol, Livron, Allex et Crest à la gare de Valence TGV à Alixan. Les passagers pourront réserver leur trajet en même que leur billet de train.

Le projet est en phase d'expérimentation pour trois ans. La Région décidera ensuite de maintenir ou non ces lignes.