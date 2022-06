L'axe Challans Aizenay La Roche-sur-Yon, au nord ouest de la Vendée, devient plus fluide avec la mise en service de la 2X2 voies entre Bel Air et La Vie. Pour ce faire un nouveau pont a dû être construit.

Elle est ouverte depuis quelques jours aux voitures mais c'est à 11h ce mardi matin qu' a été officiellement inaugurée une nouvelle 2X2 voies en Vendée, entre Bel Air et La Vie sur l'axe Aizenay - Challans. Le département de Vendée a dû notamment faire construire un pont de 113 mètres de long à plus de 4 mètres au-dessus de l’eau pour traverser la vallée de La Vie entre Aizenay et Maché. 13 mille véhicules empruntent chaque jour la RD 948 au nord ouest de la Vendée. Cette nouvelle route réduira du même coup les temps de trajet entre La Roche-sur-Yon et Challans. Il reste à achever la partie au niveau de St Christophe-du-Vigneron.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix