Une nouvelle aire de covoiturage dans l'Hérault sur l'A75

Paulhan, France

Le Département de l’Hérault a réalisé une nouvelle aire de covoiturage située au niveau de l’échangeur 58 Adissan/Paulhan de l’A75. Proposant une vingtaine de places, cet équipement permet de réguler le stationnement sauvage existant. À l’automne prochain, l’espace sera agrémenté d'arbustes, lors de la journée plantation organisée par le Département.

"Face à des enjeux démographiques et environnementaux, modifier nos modes de déplacement nécessite de réaliser des équipements et des services pratiques et durables", explique Kléber Mesquida, président du Département de l’Hérault.

Onze aires de covoiturage ont déjà été construites par le Département sur tout le territoire à Paulhan, Laroque, Poussan, Saint-Paul-et-Valmalle, Villeveyrac, Pézenas, Gignac, Servian, Béziers Nord et Est, ou Hérépian.

Pour favoriser une mobilité toujours plus propre, les aires départementales de Servian et Saint-Paul-et-Valmalle, situées le long des autoroutes A75 et A750, ont été équipées de bornes de chargement de véhicules électriques en partenariat avec Hérault Energies.

Sept projets sont également en cours d’étude ou de réalisation :

Aire de Béziers Ouest : première tranche de 120 places en 2020

Aire de Saint-Félix-de-Lodez (A750/D619)

Aire de Magalas (D909/D18)

Aire de Lodève Nord (A75/D149)

Aire de Mauguio (D24/D189)

Aire de Ganges (D999)

Aire de Saint-Bauzille-de-Putois (D986)

