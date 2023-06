Une nouvelle aire de covoiturage inaugurée à Brantôme en Dordogne

Le département de la Dordogne veut encourager les Périgourdins à pratiquer le covoiturage. Pour accompagner le développement de cette pratique, un schéma départemental de covoiturage a été adopté en 2015. Il prévoit la création de 19 aires de covoiturage dans le département, le plus souvent le long des axes départementaux à fort trafic. La huitième de ces aires a été inaugurée ce mercredi 28 juin à Brantôme-en-Périgord. Située aux abords du giratoire sud de Brantôme et en lien direct avec la départementale 939, elle propose désormais 27 places, dont une pour les personnes à mobilité réduite. Les travaux, réalisés entre octobre 2022 et mars 2023, ont coûté au département 100.807 euros.

Deux autres aires vont voir le jour cette année

Deux nouvelles aires départementales de covoiturage doivent voir le jour en 2023 : dix places à Bergerac à la jonction RD 936E 1/13 et douze places à Saint-Aulaye, en bordure de la RD5.

Dans le même temps, le Département accompagne les autres collectivités à créer des aires de covoiturage. Depuis 2015, 161 places ont pu voir le jour. Quatre projets doivent sortir de terre cette année : trente places à Saint-Martial-de-Valette (RD675), douze places à Saint-Pardoux-la-Rivière (RD83/707), vingt places à Varaignes (RD75/90) et douze places à Nontron (RD94/675).

Enfin, 641 places de covoiturage ont été mises en place par le Grand Périgueux et 35 par la Communauté d’agglomération bergeracoise