Une nouvelle aire de covoiturage ouvrira en juin à Lodève

Pour accompagner le succès croissant du covoiturage, le Département de l'Hérault met à disposition des Héraultais une nouvelle aire à Lodève. Nouveauté : les cyclistes pourront la rejoindre à vélo et stationner leur deux-roues en toute sécurité. C’est en constatant une pratique du covoiturage déjà existante et en hausse dans ce secteur, que le Département a choisi cet espace au nord de Lodève, sur la RD149 au niveau de l’échangeur n°52 de l’A75.

Plus d’économies, moins de pollution et plus de convivialité : le covoiturage a tout pour plaire !

Cette nouvelle aire disposera de 38 places de stationnement mais aussi de box sécurisés pour les vélos. Le Département y plantera 46 arbres et 95 arbustes. Les travaux seront engagés dès avril et dureront deux mois, pour une mise en service prévue en juin 2021.

Coût des travaux : 200.000 euros financés à 100% par le Département.

Cet aménagement est réalisé en partenariat avec la Communauté de communes du Lodévois & Larzac qui prendra en charge l’entretien de cet équipement à l’issue des travaux.

Les aires de covoiturage déjà en place dans le département de l'Hérault - CD 34