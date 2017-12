Dijon, France

"J'ai mal à ma route", c'est le nom de la nouvelle application lancée depuis ce lundi 18 décembre par l'association "40 millions de consommateurs". Comme les êtres humains, les routes vieillissent parfois mal, et les bobos se traduisent sur nos chaussées par des trous ou des fissures qui peuvent représenter un danger pour ses utilisateurs. Le constat est facile à dresser lorsqu'on emprunte ces chaussées déformées. La nouveauté, c'est que grâce à vous, le constat pourra être directement signaler aux autorités concernées.

Vue de l'application "J'ai mal à ma route" - capture écran

Des infos transmises aux préfectures

Le délégué général de 40 millions d'automobilistes, Pierre Chasseray, explique qu'il n'existait pas d'application mobile permettant de signaler directement à nos dirigeants l'état des routes par géolocalisation. "Le principe est simple. Tout le monde à un smartphone. Vous téléchargez gratuitement sous Androïd ou sous Ios (Apple) la plateforme "J'ai mal à ma route" et vous allez pouvoir signaler les endroits que vous croisez où vous avez une route en mauvais état, nids de poule, fissures, mauvaise signalisation ou même des ralentisseurs hors normes."

Précision importante et évidente. Pour envoyer ces infos, il faut s'arrêter. En conduisant, ce serait très dangereux.

Une application simple à utiliser

Pierre Chasseray estime que l'utilisation de cette nouvelle appli est d'une simplicité "enfantine".

"On se connecte. On crée un compte gratuitement et ensuite, on devient un "jaimalamarouteur" de France, tous ces utilisateurs qui vont pouvoir faire remonter auprès de ceux qui nous dirigent, les incohérences de nos routes et surtout leur mauvais entretien. A chaque fois qu'une alerte est signalée, cela génère automatiquement un mail en préfecture, là où l'on trouve le garant de la sécurité routière dans notre département. Charge ensuite à la préfecture de communiquer ces informations auprès des collectivités incriminées ou aux services de l’État s'il le faut".

En Bourgogne, des bobos ont déjà été répertoriés boulevard Eiffel à Longvic dans l'agglomération dijonnaise, mais aussi à Beaune, ou encore à Dole (Jura), Chalon-sur Saône et Couches en Saône-et-Loire.