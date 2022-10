Une nouvelle application pour covoiturer dans le Pays de Montbéliard

Pays de Montbéliard agglomération présentait ce lundi le nouveau venu dans son arsenal de mobilités. Une version localisée de l'application de covoiturage Karos. Elle permet de réserver un covoiturage n'importe où dans l'agglomération, ainsi qu'à l'HNFC et à la gare TGV, pour 1€. 2€ sont versés au chauffeur. C'est PMA qui rajoute la différence, pour inciter les habitants à ne plus rouler seuls dans leurs voitures.

Réduire le nombre "d'autosolistes"

Damien Charlet, 2e vice-président de Pays de Montbéliard agglomération, explique que les "autosolistes" sont nombreux autour de Montbéliard. "On est le pays de la voiture, on en a deux par foyer, trois parfois." Peu compatible avec les exigences écologiques du moment. Il appelle à un autre modèle, basé sur les "trajets du quotidien". L'idée n'est pas de gagner de l'argent avec l'appli, mais plutôt d'amortir son trajet entre son domicile et son travail, en prenant quelqu'un au passage, sans forcément aller faire un détour.

Il est également possible de payer l'euro de son covoiturage avec un ticket évolitY."Si vous n'avez pas un covoitureur qui vous emmène à destination, il peut vous arrêter à un arrêt de bus, vous remontez dans le bus derrière et vous ne payez plus puisque votre ticket de transport sert à la fois au covoiturage et au bus". Un système de parrainage permet aussi de recevoir de l'argent si des utilisateurs s'inscrivent en nous désignant comme "parrain". 5€ sont versés à chaque "filleul" qui s'inscrit, et le parrain reçoit 25 euros au bout du troisième inscrit grâce à lui.

Combler le manque de transports dans les campagnes

Pour Grégory Carmona, directeur de Moventis - Pays de Montbéliard, qui gère le réseau évolitY, ces covoiturages vont permettre de compléter l'offre de transport déjà existante, notamment dans les zones moins peuplées. "L'offre de transports est plus limitée dans les secteurs à faible densité car vous n'avez pas les mêmes besoins, ou bien les besoins sont exceptionnels", détaille-t-il. "Le covoiturage permet de répondre à cette demande décalée et non couverte, mais aussi à toutes les mobilités qui peuvent être de gros flux comme ceux des entreprises et sites industriels du Pays de Montbéliard, qui eux ont parfois des horaires tout simplement différents."

Le succès de l'opération dépendra évidemment du nombre d'utilisateurs. Pour télécharger l'application Karos, rendez-vous sur l'App store ou le Google play store.