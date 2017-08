Une nouvelle bretelle d'accès sur la rocade de Bordeaux pour faciliter l'accès au Matmut Atlantique

La préfecture de la Gironde annonce la mise en service, le 25 août, à la veille du match Girondins/Troyes, de la nouvelle bretelle d'accès au stade Matmut Atlantique depuis la rocade de Bordeaux.

Elle avait été promise dès la mise en service du nouveau stade de Bordeaux en 2015 au vu des bouchons générés par le flot des spectateurs venant supporter en voiture les footballeurs des Girondins de Bordeuax. Deux ans plus tard, c'est effectif. La préfecture de la Gironde annonce pour ce vendredi 25 août, l'ouverture à la circulation de la nouvelle bretelle d'accès 4a de la rocade en direction du stade Matmut Atlantique.

Fluidifier le trafic et les accès au stade et au parc des expositions de Bordeaux-Lac

Après la mise en service à 2 × 3 voies de la section de la rocade entre les échangeurs 10 (Pichey) et 12 (Beutre) en novembre 2016, la bretelle d’accès 4a ouvre à la circulation, à la veille du match de Ligue 1 Girondins/Troyes. Elle doit faciliter l’accès au stade et au parc des expositions; et plus largement au secteur nord de la métropole vers Blanquefort et Parempuyre pour les conducteurs venant du pont d’Aquitaine.

Aménagement de la bretelle 4a entre la rocade de Bordeaux et le stade - Préfecture de la Gironde

Elle a coûté 1,7 M€, financé à 75 % par l’État et à 25 % par Bordeaux Métropole. Cette bretelle fait partie du projet de mise à 2 × 3 voies de la rocade ouest de Bordeaux. Les travaux de mise à 2 × 3 voies entre les échangeurs 9 (Magudas) et 10 (Pichey) débuteront début septembre ainsi que les travaux de construction de la nouvelle passerelle au-dessus du lac de Bordeaux. Dans le cadre de ce projet, une base travaux a été aménagée près du Pinsan à Eysines entre les échangeurs 7 (Le Vigean) et 8 (Eysines).