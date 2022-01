Une nouvelle compagnie ferroviaire compte ouvrir quatre lignes en Bretagne

Depuis 2019, l'ouverture à la concurrence des lignes de trains est actée en France. En Bretagne, la coopérative de citoyens "Railcoop" vient d'obtenir le droit d'exploiter quatre lignes de passage en Bretagne. Le directeur, Nicolas Debaisieux affirme que le but n'est "pas de concurrencer la SNCF, mais les voitures".

Une ligne Saint-Brieuc / Toulouse en 8 heures

À partir de la fin de l'année 2023, une ligne de TER devrait ouvrir entre Saint-Brieuc et Toulouse en passant par Rennes, Laval, Le Mans, Tours, Poitiers et Limoges. Le tout en huit heures de trajet. Les prix ne sont pas encore fixés, mais ils ne devraient pas être plus chers que les prix pratiqués par le covoiturage, à savoir 6 centimes le kilomètre.

Une ligne de Lille à Nantes en passant par la Bretagne et la Normandie

Une deuxième ligne partira de Lille pour rejoindre Nantes en passant par Dol-de-Bretagne et Rennes. Cette liaison desservira également Saint-Lô, Lison, Bayeux et Caen sans changement à Paris. Il sera par ailleurs possible de rejoindre Massy/Palaiseau depuis Brest en passant par l'Ille-et-Vilaine et la Normandie.

Railcoop fonctionnera avec d'anciens trains achetés à la SNCF, sur les rails de la SNCF, mais avec son propre personnel et son matériel. Cette coopérative citoyenne paiera un droit de passage à l'opérateur historique du réseau.