Une nouvelle étape a été franchie en faveur du projet du Téléval

Val-de-Marne, France

Il s'agit là de l'avant-dernière étape avant le lancement de l'appel d'offres destiné aux constructeurs de transport par câble. Le conseil d'administration d'IDF Mobilités a voté ce mercredi la validation du projet à l'unanimité, deux mois après l'avis favorable de l'enquête publique.

La commission avait néanmoins émis des réserves, portant sur le bruit et sur l'intrusion. Deux nuisances pour les riverains qui peuvent aujourd'hui être réglés affirment les constructeurs, de plus en plus expérimentés dans le déploiement des téléphériques urbains.