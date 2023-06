Une nouvelle étape pour les cyclistes de l'agglomération de Clermont

Loïc habite Billom, à 25 km de Clermont-Ferrand, à priori pas l'idéal pour le vélotaf (pratique consistant à aller au travail, au taf, à vélo). Il a testé la version vélo + train entre Vertaizon et Clermont mais ne se sent pas en sécurité au milieu des voitures qui circulent sur la D997. Depuis une semaine, Loïc a tenté, et adopté, le trajet via cette nouvelle piste cyclable : "j'avoue que cette piste dédiée, qui va quasiment maintenant du pont de Cournon jusqu'au centre de Clermont, ça m'a changé la vie".

Loïc ne prendra pas cette piste tous les jours, cela dépend de ses horaires d'embauche mais il fera le trajet le plus souvent possible sur son vélo à assistance électrique. D'autant plus qu'il gagne un peu de temps de parcours. Il met 1H05 de son domicile à son travail, alors qu'il prévoit 1H15 en voiture, avec les difficultés de circulation actuelles, sans oublier le passage du pont de Cournon. Il attend maintenant que la petite portion encore non goudronnée soit terminée et que l'accès au centre de Clermont soit plus sécurisé.

Le C.réseau

Cette piste entre Cournon et Clermont (coût 1,3 millions d'€uros) est une nouvelle étape du schéma cyclable de l'agglomération. Il doit permettre à la Métropole clermontoise de rattraper son retard dans les mobilités douces. Lancé en 2018, il a été long à se mettre en place, trop long pour les cyclistes, mais aujourd'hui, il se remarque un peu partout et ce n'est pas terminé.

Le plus impressionnant sera la réalisation d'une ceinture cyclable via les boulevards extérieurs. La coronapiste provisoire des boulevards Briand et Côte Blatin aura une descendance; via les boulevards Duclaux et Berthelot côté Chamalières, Lavoisier et Jean-Baptiste Dumas au nord et avenue d'Italie à l'est. Une piste cyclable à double sens sera créée, à l'intérieur de la ceinture de boulevard, la coronapiste sera donc décalée de l'autre côté de la chaussée.

Parmi les autres chantiers à venir, une liaison Gerzat - Cébazat via le giratoire de Ladoux, la lisison entre les avenues Jean Moulin et Charles de Gaulle à Aubière, une zone de rencontre à Cébazat ou encore une (petite) bande cyclable à Chamalières. Au total, le réseau (baptisé C.réseau, devrait compter 360 kilomètres de pistes ou itinéraires cyclables. L'objectif est de faire passer la part du vélo de 2 à 5% des déplacements dans la Métropole.

Une nouvelle signalétique

Une signalétique doit accompagner la mise en place de ce réseau. Pour que les cyclistes se repèrent facilement, qu'ils soient avertis des dangers, comme sur n'importe quelle route, Et surtout pour qu'ils puissent se déplacer en tout sécurité. Une signalétique testée sur la piste du boulevard François MItterrand. Ce vendredi, les cyclistes pourront donner leur avis sur place. Rendez-vous de 10H à 17H30.