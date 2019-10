Une nouvelle façon d’acheter un billet de TER en Bourgogne-Franche-Comté

Dijon, France

03 80 11 29 29. C’est le numéro de Mobigo qu’il vous faut composer si vous souhaitez, par téléphone, acheter un titre de transport pour prendre le jour-même un TER en Bourgogne-Franche-Comté, au moins deux heures avant le départ. On vous donne alors un numéro de 12 chiffres qui vous sert de justificatif à présenter au contrôleur. Vous le recevez par SMS, mais si vous appelez depuis un fixe et n’avez pas de portable, vous pouvez simplement noter ce numéro. Avec cette nouveauté, la Bourgogne-Franche-Comté devient la première région à proposer un éventail aussi large de solutions pour acheter un titre de transport TER.

Un large éventail de possibilités

Dans la région, on peut aujourd'hui se procurer un billet de TER de manière traditionnelle, aux guichets, quand la gare en est pourvue, ou bien à un distributeur automatique. Certains commerces ou lieux publics sont également dotés d'outils d'édition de titres de transports, et depuis un partenariat signé en juillet dernier, des buralistes peuvent aussi distribuer des billets.

On peut évidemment recourir à internet depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, sur les sites ou applications TER Bourgogne-Franche-Comté, Oui.sncf, ou Train Line. Ou alors par appel téléphonique en composant le numéro Mobigo, il est possible de commander des titres de transport livrés par la Poste sous 48 heures. Et enfin donc, de façon totalement dématérialisée par réception d'un code de 10 chiffres par SMS, ce qui donne accès à un TER le jour-même.

La moitié des achats de billets sur internet ou application mobile

En Bourgogne-Franche-Comté, la moitié des usagers achètent leur billet de train sur internet ou via une application mobile. Dès l’an prochain, cette proportion devrait passer à 60%. Néanmoins, la dématérialisation des billets laisse certains usagers encore hésitants. En gare de Dijon, une jeune femme, smartphone en main, vient pourtant d’acheter son billet à un distributeur TER. Elle dit procéder toujours ainsi, à son arrivée à la gare, et ne voit pas l’intérêt de changer de méthode. Un autre voyageur explique qu’il achète pour sa part ses billets toujours sur internet, mais que le billet dématérialisé sur smartphone ne le tente pas, et qu’il préfère imprimer son billet : « j’ai toujours peur d’un dysfonctionnement du matériel, qui m’empêcherait de présenter mon titre de transport au contrôleur. D’où le papier, qui me rassure, quelque part ».

Moyens de distribution TER

Quelques chiffres : 95 % des français sont équipés d’un portable, 85 % ont un smartphone et 88 % ont accès à internet.

· 39 gares équipées de guichet et 30 dépositaires sur le territoire

· 136 distributeurs de billets régionaux, dont 87 avec monnayeur

· 9 agents de service du territoire qui assurent des permanences locales

· Site internet TER BFC

· Appli assistant SNCF

· Billet par téléphone avec Mobigo 03 80 11 29 29

(Source SNCF Mobilités, Région Bourgogne-Franche-Comté)