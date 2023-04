Une nouvelle gare à La Couronne en Charente

Le projet date de plus de dix ans. La gare de La Couronne, au sud d'Angoulême, a été démolie peu avant l'an 2000. La gare de marchandises a été transformée en maison médicale. Depuis 2010, et le lancement d'une ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux passant par Angoulême, l'idée d'une nouvelle gare à La Couronne a fait son chemin. En décembre 2023, un parvis, des quais rénovés pour les passagers (il n'y aura pas de gare physique, mais une "halte ferroviaire"), et un espace multimodal avec le réseau de bus de Grand Angoulême mais aussi les vélos et les taxis, sera opérationnel. Cinq TER vers Bordeaux et cinq TER vers Angoulême permettront, chaque jour, de rejoindre le réseau TGV.

ⓘ Publicité

Les quais de la future halte ferroviaire de La Couronne sont en cours de finition © Radio France - Pierre MARSAT

Ce mercredi matin, la passerelle au-dessus des rails a été ouverte aux piétons. Elle permettra de rejoindre les quais, avec un système d'ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite. Surtout, elle offrira aux habitants de toute la partie ouest de la commune de La Couronne, le quartier de La Contrie, de rejoindre le centre-ville, sans faire un grand détour en voiture. De nouveaux logements et des entreprises s'installeront dans ce quartier, au pied des côteaux de La Couronne. Le projet d'ensemble de la halte ferroviaire s'élève à huit millions d'euros hors taxes.

loading

loading