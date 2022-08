Une nouvelle ligne de bus "express" pour se rendre à Brabois dans le Grand Nancy

Le réseau Stan lance ce lundi 29 août une nouvelle ligne de bus avec un nombre limité d'arrêts. La "Brabois express" doit permettre de relier le technopôle et le CHRU en trente minutes depuis la gare. Cela doit aussi permettre de soulager le tramway.

Une nouveauté sur le réseau Stan du Grand Nancy, le réseau de transports en commun de la métropole. A partir du lundi 29 août, une nouvelle ligne de bus voit le jour entre la gare ferroviaire de Nancy et Brabois où l'on retrouve le CHRU, de nombreuses facultés et écoles ainsi qu'un technopôle. L'idée est de permettre de relier les deux points en moins de trente minutes aux heures de pointe et d'alléger un peu la contrainte qui pèse sur le tramway qui peut relier aussi la gare au CHRU.

Un bus toutes les quinze minutes

Concrètement, il y aura un bus toutes les quinze minutes pour ce Brabois express, de 6h30 à 9h30 et de 16h15 à 19h15. La ligne dessert notamment le technopôle, le campus santé et le CHRU. "Le message avec cette ligne, c'est d'offrir des alternatives au TVR (tramway) notamment en heures de pointe pour éviter des embouteillages pour monter là-haut" selon Xavier Lemarié, le directeur général de Kéolis Grand Nancy, qui exploite le réseau Stan.

Une ligne qui doit permettre de récupérer une partie du trafic de la ligne 1 qui ne peut plus assurer une cadence optimale entre un manque de véhicules et l'impossibilité de se croiser sur le viaduc Kennedy en raison de la fragilité de l'édifice.