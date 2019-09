Une nouvelle ligne de covoiturage lancée entre Annecy et Genève

Haute-Savoie, France

C’est une solution de plus notamment pour les frontaliers. Depuis la semaine dernière, ils disposent d’une nouvelle ligne de covoiturage entre Annecy et Genève. "C’est un système différent de ce qui existe déjà", assure illicov. La société indique que son offre se calque sur le model d’une ligne de bus avec des arrêts (au P+R de Pringy pour Annecy et au P+R Etoile à Genève). "Le passager n’a pas besoin de réserver son voyage, poursuit une responsable. Et nous lui assurons un départ en 15 minutes." Pour tenir cette promesse du quart d’heure d’attente maximum, illicov s’engage a envoyé et a payé un taxi si aucun chauffeur ne passe par l’arrêt.

C'est un système avec lequel vous n'avez pas besoin de planifier." - Marie Mareste, responsable d'illicov

ECOUTEZ Marie Mareste, responsable d'illicov. Copier

4 euros

Pour utiliser cette nouvelle ligne de covoiturage, passagers et conducteurs doivent simplement s’inscrire sur le site internet et télécharger l’application. "Il n’y a pas d’annonce à publier. Le conducteur signale son passage le matin en partant et prend son passager au niveau de l’arrêt." Celui qui emmène reçoit 4 euros par personne transportée et le passager lui ne paie qu’en fin de mois. Il est libre de donner la somme qu’il "juge adaptée à son utilisation".