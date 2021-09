Une nouvelle ligne de train de nuit va desservir Toulouse depuis Paris

Le président de la SNCF annonce la réouverture de la ligne autrefois appelée "La Palombe Bleue" et supprimée en 2017. Ce train de nuit, relancé début décembre, marquera l'arrêt à Toulouse.

Une nouvelle ligne de train de nuit va relier Paris à Tarbes en passant par Toulouse. Jean-Paul Farandou, le PDG de la SNCF, l'annonce ce dimanche.

Plutôt qu'une création d'une nouvelle ligne, c'est en réalité une réouverture. Cette ligne était surnommée la "Palombe Bleue" et finissait sa course à Hendaye. C'était jusqu'à, cette déclaration de Jean-Paul Farandou à conjuguer au passé, car la ligne a été supprimée en 2017, faute de voyageurs suffisants.

Son terminus sera désormais en gare de Tarbes, avec l'objectif de desservir les Pyrénées Centrales. Le premier voyage est prévu le 10 décembre, annonce ce dimanche le PDG de la SNCF.

Cette réouverture s'explique par la volonté du gouvernement de relancer le train de nuit et de créer dans les prochaines années une dizaine de lignes nocturnes. L'Etat a consacré 100 millions d'euros pour le rafraîchissement des voitures et l'adaptation des ateliers, afin de relancer cette ligne et celle du Paris-Nice, redémarré en mai.