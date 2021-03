Une nouvelle ligne de tramway à Nice

Une nouvelle ligne de tram va desservir la vallée du Paillon et l'Ariane d'ici 2026. Une bonne nouvelle pour les habitants.

Voilà à quoi pourrait ressembler la future ligne de tramway à l'Est de Nice.

Depuis près de 20 ans, les habitants du quartier de l'Ariane à Nice entendent parler d'une ligne de tramway. Aujourd'hui sa construction a été officiellement annoncée par le maire de Nice, Christian Estrosi. Cette ligne desservira l'Ariane, La Trinité et Drap. Cette nouvelle ligne longue de six kilomètres devrait pouvoir désengorger la vallée du Paillon et améliorer ainsi la circulation automobile.

Premiers tramways attendus à l'Ariane fin 2025

Les travaux de construction vont se faire en trois temps. Ils devraient démarrer en 2024 après la concertation publique, et les appels d'offres.

Première phase : prolongement de la ligne 1 de l'arrêt Pont Michel jusqu'à l'Ariane. Mise en circulation des premiers trams fin 2025-début 2026

Deuxième phase : construction de la portion entre l'Ariane et La Trinité avec un viaduc pour franchir Le Paillon. Ouverture en 2027

Troisième phase : construction d'un souterrain pour relier La Trinité à Drap

Une partie de la ligne en souterrain

En plus de cette ligne de tramway, trois parkings relais sont prévus. Le coût du projet est de 340 millions d'euros Hors Taxe. Le tracé n'est pas encore arrêté. Une concertation publique est prévue cet été.