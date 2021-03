Une nouvelle ligne de tramway en projet pour relier le centre-ville à l'Est-Ouest de Caen

Une quatrième ligne de tramway fer pour Caen la Mer. Les élus de la communauté urbaine ont annoncé ce mardi 9 mars, leur projet d'améliorer et de renforcer l'offre de transport en commun, pour les secteurs peu desservis. Une première phase d'étude a commencé l'été dernier, afin d'évaluer les besoins. Plusieurs zones potentielles ont déjà été identifiées pour relier le centre-ville dans le sens Est-Ouest, alors que les trois lignes actuelles sont surtout Nord-Sud.

Le tracé définitif prévu pour 2023

Un dossier qui s'est accéléré ces derniers mois. En cause, le quatrième appel à projets de l'Etat relatif aux transports collectifs en site propre. "On ne peut pas se permettre de passer à côté des aides financières de l'Etat, qui sont quand même importantes, puisque c'est de l'ordre d'une quinzaine de millions d'euros", précise Joël Bruneau, président de Caen la Mer. La communauté urbaine doit déposer son dossier de candidature d'ici le 30 avril.

"On reste dans la philosophie, que j'avais évoqué à la fin du mandat. Après avoir réalisé un gros investissement pour le tramway inauguré en 2019, il convenait de profiter du temps de ce mandat pour réfléchir à la suite."

La liste des zones envisagées

Les équipes travaillent donc sur plusieurs scénarios, mais le tracé définitif de cette nouvelle ligne n'est prévu que d'ici 2023. Plusieurs zones sont à l'étude pour relier le contre-ville : vers le quartier du Chemin-vert et au delà du périphérique vers Saint-Contest, vers le quartier de Beaulieau et donc connecter le centre-ville au stade d'Ornano..

Il est aussi question de l'extension des lignes de tramway existantes : depuis le Campus 2 vers Epron, depuis le terminus Presqu’île vers l'éco-quartier Nouveau Bassin, ou encore depuis le terminus Haut de l'Orne, vers le sud de Fleury-sur-Orne.

On est vraiment sur une première étape, mais rien n'est figé

"Ce sont des zones sur lesquelles on a une densité de populations, d'emplois et de scolaires, qui nous permettent d'estimer que l'on sera sur un bilan social-économique, qui correspond à un projet comme le tramway La suite des études va nous permettent de définir le coût des différents tracés qui pourraient être soumis à concertation. On est vraiment sur une première étape, mais rien n'est figé.", insiste Nicolas Joyau, vice-président en charge des mobilités à Caen la mer.

Ce nouveau projet de ligne est estimé à hauteur de 150 à 200 millions d'euros. Les premiers travaux préparatoires pourraient avoir lieu à la fin du mandat actuel en 2026.