Nîmes Métropole et Edéis, son délégataire pour la gestion de l'aéroport de Nîmes annoncent ce jeudi l'ouverture d'une nouvelle ligne Ryanair entre Nîmes et Dublin. Elle sera mise en service à partir du 1er avril.

Une nouvelle destination au départ de l'aéroport de Nîmes. À partir du premier avril, il sera possible de se rendre à Dublin en Irlande grâce à la nouvelle ligne que met en place Ryanair. Deux liaisons par semaine sont prévues, les mardis et les samedis, du 1er avril au 31 octobre. "L'objectif est de créer un lien avec l'aéroport de Londres-Stansted, déjà connecté à Nîmes, pour se rendre dans plus d'une centaine de villes en Europe" explique le président de Nîmes Métropole. Une escale par l’aéroport de Dublin permettra aussi de réaliser l’ensemble des formalités d’entrée pour les voyageurs se rendant aux Etats-Unis, avant leur départ, grâce au système de « preclearance » (= installations de pré-contrôle aux frontières des États-Unis). « En lien étroit avec Nîmes Métropole, ce travail d’équipe permet à l’aéroport d’entamer la diversification de son réseau pour se connecter à de nouveaux marchés touristiques et ancrer le positionnement de l’aéroport nîmois comme porte d’entrée de la Grande Provence », souligne Grégory Merelo, directeur de l’aéroport.

Des billets à tarifs préférentiels pour le lancement de la ligne

"Nous sommes ravis d'annoncer cette nouvelle route vers Dublin qui améliorera encore la connectivité entre la France et l'Irlande, déclare pour sa part Jason McGuinness, directeur commercial de Ryanair. Pour fêter cette ouverture de ligne, nous avons lancé une vente de sièges avec des tarifs préférentiels à partir de seulement 29,99 euros pour voyager du 1er avril au 30 juin 2022. Ce tarif est disponible jusqu'au dimanche 23 janvier à minuit."

Cette nouvelle ligne vient compléter les dessertes de Bruxelles, Londres, Fez et Marrakech.