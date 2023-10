Une nouvelle piste cyclable entre Cébazat et la Place du 1er Mai à Clermont-Ferrand

Pour favoriser les mobilités douces, préserver la qualité de l'air et améliorer le quotidien des cyclistes, Clermont Auvergne Métropole et la ville de Clermont-Ferrand ont créé un nouvel aménagement pour assurer une continuité cyclable, de manière sécurisée, entre Cébazat et la Place du 1er Mai. Pour ce nouvel aménagement, la rue Sous-les-Vignes a été réduite à une voie automobile dans le sens de Clermont-Ferrand vers Cébazat.

Pour assurer la sécurité des cyclistes sur cet axe important, la piste a été séparée de la voie routière grâce à l'utilisation d'équipements démontables et réutilisables avant une éventuelle pérennisation : "On l'a fait avec des aménagements temporaires qui nous permettent de mettre en place rapidement à peu de frais" précise Nicolas Bonnet, adjoint au maire en charge des mobilités actives et de la qualité de l'air.

Des séparateurs en caoutchouc recyclés et deux quais bus amovibles et franchissables par les vélos ont été utilisés. © Radio France - Valentin Bartevian

Selon Nicolas Bonnet, fier du résultat, "aujourd'hui, dans notre ville, c'est essentiel de permettre de se déplacer autrement qu'en voiture individuelle à la fois pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc l'impact sur le climat mais aussi pour améliorer la qualité de l'air et permettre aux habitants d'être en meilleur santé".

Ce nouvel aménagement qui relie la Place du 1er Mai jusqu'à la rue Sous-les-vignes au niveau de son croisement avec le carrefour Torpilleur Sirocco va permettre de garantir une continuité depuis la place des Carmes jusqu'au quartier des Fourches, à Cébazat.

Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand, était notamment accompagné de ses adjoints Nicolas Bonnet et Cyril Cineux, pour présenter l'aménagement. © Radio France - Valentin Bartevian

D'après Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand et président de Clermont Auvergne Métropole, cette piste, qui relie des grands centres économiques, est également très importante pour les usagers du vélo qui vont au travail : "C'est une piste qui intéresse vraiment les vélotaffeurs et qui permet d'avoir une alternative à la voiture".