Une nouvelle route pour contourner le village de Puydrouard ouvre aujourd'hui

Le contournement routier de Puydrouard (Charente-Maritime) ouvre à la circulation de lundi à 10 heures, pour le plus grand bonheur des habitants. Ils attendent cette déviation depuis plus de 30 ans. Entre 9.000 et 11.000 poids -lourds, camions, voitures ou motos traversent le hameau tous les jours.

Ce ne sont que trois petits kilomètres de route, mais ils feront à partir de 10 heures ce lundi l'immense bonheur des habitants de Puydrouard en Charente-Maritime. Le contournement de ce hameau de la commune de Forges ouvre à la circulation. Il traverse également Le Thou et Aigrefeuille-d'Aunis.

Un véritable soulagement donc pour les habitants. La route départementale RD939 est très empruntée. Elle permet de relier le département d'est en ouest, de relier Surgères à La Rochelle ou encore l'autoroute A10 à la mer. Chaque jour, entre 9.000 et 11.000 véhicules, dont 500 poids lourds traversent"la grande rue", rue principale de ce hameau.

Un balai de camions, voitures ou motos qui passent sous les fenêtres d'Armelle. "Ma chambre donne sur la route, ce qui fait qu'à 4 heures du matin les camions qui vont à La Pallice commencent à arriver à vide et puis les motos et la nuit est finie. Et ce depuis des années. C'est invivable !" Avec son mari, ils se sont installés à Puydrouard en 1985 : "34 ans que c'est l'enfer. Du moins, c'est de pire en pire. Depuis 10 ans c'est infernal".

Un trafic dense qui provoque de nombreuses nuisances pour les habitants, à commencer par le bruit, "on n'a mis du double vitrage mais ça ne suffit pas", explique Armelle. Elle raconte que plusieurs de ses voisins ont préféré déménager : "ma voisine par exemple, elle déprimait. Ils avaient un petit jardin, ils ne pouvaient même pas manger dehors. L'été avec le bruit des voitures on ne s'entend pas parler".

Sans compter les problèmes pour la sécurité des piétons et cyclistes, les trottoirs de la rue principale sont étroits. Puis, la pollution. De nombreuses façades sont noircies par la pollution : "vous savez ici il faut d'abord laver les boiseries avant de faire les carreaux".

Au grand dam de la maire de la commune, Micheline Bernard : "pendant un certain temps, je disais au président du département que j'avais honte d'être la maire de ce village parce que ce village se dégradait".

Josiane et Jacques n'habitent pas au bord de la route, mais à quelques mètres tout de même. "Nous avons acheté en 1997 et on nous a expliqué que notre maison prendrait de la valeur lorsqu'il y aurait une déviation. Nous l'avons eu, nous sommes contents".

Et cette déviation est le résultat d'une trentaine années de protestation. La maire de Forges, Micheline Bernard a manifesté à plusieurs reprises avec une partie des habitants dont Jacques, Josiane et Armelle : devant le conseil départemental à La Rochelle ou dans la commune. En 2012 et 2013, ils ont bloqué cette route principale.

"C'est _la fête pour les habitants des trois communes_, surtout ceux de Puydrouard, je m'excuse auprès d'eux des retards que l'on a pu prendre", a déclaré Dominique Bussereau , le président du conseil départemental de la Charente-Maritime, lors de l'inauguration du contournement, le président du conseil départemental.

Selon Micheline Bernard, la maire de Forges explique que le dossier a été sérieusement posé sur la table en 1995, un tracé a été choisi en 1999. Mais il a fallu acheter des terres agricoles, effectuer différentes études et des démarches administratives avant de pouvoir commencer les travaux, dont le montant s'élève à 5.445.000 euros. Ils ont été financés par le département