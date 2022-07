Une nouvelle route pour faciliter l'accès à l'hôpital nord Deux-Sèvres depuis le Thouarsais

Une voie de 4,2 kilomètres permet désormais de rejoindre plus facilement le CHNDS de Faye-l'Abbesse depuis Thouars et ses alentours.

18 minutes, c'est le temps de trajet évalué entre Thouars et le CHNDS de Faye-l'Abbesse par le Département des Deux-Sèvres grâce à une nouvelle route inaugurée ce mercredi 13 juillet 2022. Il s'agit d'une voie de 4,2 kilomètres, accessible au nord sur la RD 938 ter près de Noirterre.

"J'ai eu l'occasion de l'emprunter en tant que président du conseil de surveillance du centre hospitalier il y a 15 jours. On gagne entre 10 minutes et un quart d'heure. C'est vraiment précieux pour aller à un hôpital. C'est aussi du confort et de la sécurité pour les gens", se réjouit Bernard Paineau, maire de Thouars et président de la communauté de communes du Thouarsais.

Les services ambulanciers apprécient d'avoir cette voirie

Un axe qui ouvre quatre ans après le nouvel hôpital de Faye-l'Abbesse du fait de contraintes administratives. "La commission d'aménagement foncier qui gère l'ensemble des propriétés s'est positionnée pour un choix administratif qui n'a pas permis au Département d'acquérir tout de suite les parcelles et de pouvoir engager tout de suite les travaux. Nous avions trois ans de délai obligatoire et incompressible", explique Philippe Brémond, vice-président du Département des Deux-Sèvres chargé des mobilités.

Autre contrainte : l'environnement. "On est dans un secteur de zones humides, de mares, de faune, de flore, d'espèces protégées donc nous avons dû mettre beaucoup d'éléments liés aux clauses environnementales", poursuit l'élu.

Le trafic est pour l'instant de 500 véhicules par jour mais Philippe Brémond s'attend à ce que ce chiffre augmente. "En tout cas pour l'instant nous avons plutôt des bons retours notamment des services ambulanciers qui apprécient d'avoir cette voirie d'un usage très confortable".

Ce chantier a nécessité dix mois de travaux. Il représente un investissement de 6,5 millions d'euros pour le Département.