Le tram de Grenoble teste des caméras intelligentes pour l'entretien des rails

Vous l'avez sans doute vu passer dans les rues de Grenoble ce mercredi 26 octobre, un gros camion jaune qui roulait sur les voies de tramway. Ce n'est pas un nouveau mode de transport en commun mais une opération de maintenance réalisée avec des outils inédits. Grâce à une technologie développée par l'entreprise lyonnaise Viapix System, un scan des rails de tramway est réalisé. À l'arrière du camion, sont fixées deux caméras qui pointent vers les rails du tramway.

Une centrale inertielle, sur le toit du camion, va aussi scanner les alentours du réseau de tramway de Grenoble. © Radio France - Théo Boscher

"Ce sont deux caméras numériques qui vont projeter une ligne laser sur le transverse de la chaussée et par analyse optique, elles vont relever toutes les déformations et les fissures du rail, à une précision d'un dixième de millimètre, qui pourraient dans le temps générer des travaux et de la maintenance pour les équipes de M'Tag", explique Clément Gutierrez, le directeur technique de Viapix. Cela fait une vingtaine d'années que Viapix utilise cette méthode sur la route mais c'est une première sur un réseau de tramway.

Anticiper les fissures

En plus de 90 kilomètres de rail, les panneaux de signalisation et les feux du réseau sont aussi scannés. "C'est une grosse innovation qui intègre de la vision numérique, des lasers, une centrale inertielle et une intelligence artificielle pour qualifier l'état du réseau et ses équipements", résume Marc Desthieux, directeur général de Viapix.

L'une des caméras qui va analyser l'état des rails du réseau de tramway de Grenoble, mercredi 26 octobre 2022 © Radio France - Théo Boscher

Les premiers rails du réseau ont été posés en 1987. Même s'ils peuvent durer près de trente ans, il faut être vigilant à partir de quinze ou vingt ans, surtout dans les secteurs les plus exposés à l'usure comme les courbes et les troncs communs. Cette solution représente un gain de temps pour Christine Rochex, la directrice technique de M'Tag : "Jusqu'ici, on faisait une tournée de voie avec une seule personne chargée de parcourir à pied l'ensemble du réseau pendant un mois mais avec une précision moins importante avec l'œil humain."

Le traitement des données va prendre une semaine seulement et si besoin, M'Tag pourra envisager des travaux lors des périodes dédiées, l'été prochain. "L'idée, c'est d'arriver à voir les choses avant qu'elles ne soient trop dégradées et éviter des désagréments comme l'an dernier sur la Presqu'île scientifique avec une casse de rail et un affaissement de plateforme", ajoute Christine Rochex.

La finalité est aussi de limiter des perturbations de trafic pour les usagers en prévoyant si nécessaire des déviations par bus ou en planifiant des travaux la nuit.