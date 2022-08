Une nouvelle station de recharge pour véhicules électriques ouvre sur l'A6 en Côte-d'Or

Les voitures électriques prennent de plus en plus de part de marché et représentent désormais 15% des ventes de véhicules en France. Ce chiffre devrait encore s'accroitre avec l'interdiction des moteurs thermiques en France en 2035. Reste le problème des grands voyages, l'autonomie des batteries étant souvent limitées. C'est donc un soucis de moins pour leurs propriétaires voyageant entre Paris et Lyon en empruntant l'A6.

Vous pouvez désormais recharger vos batteries sur l'aire de Beaune Tailly. La société d'Autoroute Paris Rhin Rhône vient d'y installer une nouvelle station de recharge à très haute puissance. Elle propose 8 points de charge et jusqu'à 300 km d'autonomie.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

APRR multiplie les installations de points de charge sur ses réseaux, avec en moyenne l’ouverture d’un nouvel équipement tous les 15 jours.

Une recharge ultra rapide pour 8 voitures en simultané

Cette station TotalEnergies est dotée de 8 points de recharge. 6 bornes en Très Haute Puissance (THP) délivrant jusqu’à 175kW et 2 bornes Haute Puissance (HP) délivrant jusqu’à 50kW.

Elle dispose de connecteurs CCS Combo sur les 6 bornes THP et de connecteurs T2, CHAdeMO et CCS Combo sur les 2 bornes HP.

Cette offre permet donc de couvrir les besoins de huit véhicules simultanément. Elle propose une implantation facilitant l’accès aux points de recharge avec l’ensemble des services TotalEnergies, accès internet sur site, carte accompagnant le quotidien et les besoins des professionnels (lavage, péage, parking…).