Une nouvelle usine d'ailes articulées pour les navires de commerce s'installe à Caen : 100 emplois créés

La société Ayro et la CCI de Caen Normandie ont annoncé ce mercredi l'installation sur le port de commerce de Caen d'une nouvelle usine. Elle fabriquera des ailes de propulsion pour les navires de commerce, appelées "Oceanwings". C'est la première usine au monde de ce type avec 100 emplois à la clé.

Un communiqué commun de la société AYRO et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen Normandie, concessionnaire du Port de Caen-Ouistreham, annonce une première mondiale : l'implantation à Caen en fin d'année 2021 d'une usine de fabrication d'ailes articulées pour les navires de commerces. Un système de propulsion éolienne baptisé Oceanwings® qui doit permettre aux transporteurs, de diminuer leur empreinte carbone.

Romain Gransart, Chief Business Officer d'AYRO, explique "qu'il s'agit d'utiliser le vent comme des voiles classiques de voiliers, mais là avec des ailes verticales, comme des ailes d'avion, et qui seront donc deux fois plus puissantes que des ailes classiques pour la même surface". Le tout fera donc économiser du carburant aux navires.

L’usine commencera l’assemblage des quatre "Oceanwings 363" pour le projet Canopée au mois de décembre 2021, pour une livraison prévue fin 2022. Canopée est un navire roulier de 121 mètres de long imaginé par le cabinet d’architecture navale VPLP Shipping et en cours de construction.

AYRO prévoit de créer plus d’une centaine d’emplois à terme dans la région en profitant de cet emplacement stratégique pour bénéficier d’un écosystème d’expertise dans son domaine.

Se situant en zone portuaire, l’usine aura un accès privilégié à la mer et sera ainsi parfaitement adaptée pour la livraison des Oceanwings® aux chantiers navals français et européens.

"C’est une grande fierté et une belle opportunité de pouvoir implanter notre usine d’ailes de propulsion en Normandie et franchir une étape majeure dans l’industrialisation des Oceanwings®. Fort d’un écosystème dynamique et ouvert sur la mer, cet emplacement sera idéal pour servir nos clients", déclare Ludovic Gérard, Directeur Général de AYRO.