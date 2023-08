Une opération choc pour comprendre la vie trop risquée des agents d'autoroute

Une quinzaine de fourgons jaune fluo accidentés étaient alignés sur l'aire d'autoroute de Saint-Léger Ouest, sur l'autoroute A10, ce mardi 1er août. L'opération mise en place par Vinci Autoroutes a pour but de sensibiliser aux accidents impliquant des fourgons d'intervention. C'est une action itinérante appelée "Quand allez-vous percuter ?" qui a commencé le 3 juillet dernier à Valence et qui continue jusqu'au 11 août.

"Ce ne sont pas que des fourgons mais des outils de travail dans lesquels on trouve des hommes et des femmes en jaune qui ont des familles", s'émeut Fabrice Russo, directeur régional Ouest-Atlantique chez Vinci Autoroutes. "Ils sont là pour assurer la sécurité des usagers et il faut garantir leur sécurité." Vinci Autoroutes estime qu'environ un fourgon est percuté sur le réseau chaque semaine.

Pour Xavier, agent d'intervention, ces opérations sont importantes car "c'est le réel, c'est concret, ça leur permet de se rendre compte". Lui-même a failli se faire percuter lors d'une intervention et il en garde encore un vif souvenir : "J'ai eu peur." D'où l'intérêt de sensibiliser sur le corridor de sécurité inscrit dans le code de la route depuis 2018 : cette voie de sécurité qu'il faut laisser entre les fourgons d'intervention et les usagers.

loading

31 fourgons déjà percutés

Le but de l'opération semble accompli à en croire Laure et sa fille Enora. "C'est impressionnant de voir les véhicules accidentés. On ne peut que faire plus attention quand on voit ça."

Depuis le début de l'année, 31 fourgons ont été percutés sur les 4 400 kilomètres du réseau Vinci Autoroutes. Et un agent d'intervention est mort percuté cette année. L'année dernière, on compte 169 véhicules d’interventions percutés sur les réseaux routiers et autoroutiers.