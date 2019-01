Une opération "die in" à Montpellier pour sensibiliser aux violences routières

Une trentaine de piétons et de cyclistes ont participé à une opération "die in" derrière l'Hôtel de Région à Montpellier. Le but des associations : sensibiliser aux violences routières et demander de nouvelles mesures pour une ville "apaisée" à pieds ou en vélo.

Montpellier, France

Des piétons et des cyclistes allongés sur le bitume pour sensibiliser à la sécurité routière : c'est l'opération "die in" organisée par des associations d'usagers, de vélocité, Montpellier à pieds et la Ligue contre la violence routière. La trentaine de manifestants s'est retrouvée derrière l'Hôtel de Région, sur l'avenue de la Pompignane, un axe où la circulation est dense : "Le 4 janvier dernier, un piéton s'est fait renverser sur un passage clouté juste ici" explique Nicolas Lemoigne de l'association Vélocité.

Pour une ville "apaisée"

Depuis le 1er janvier 2016, la ville de Grenoble a généralisé la circulation à 30 km/H sur tous ses axes et pas seulement le centre-ville. Les associations veulent la même chose à Montpellier : "Pour une plus grande sécurité de tous et un vrai confort de vivre." Un choc avec une voiture à 30 km/H au lieu de 50 divise par 9 le risque de décès et la distance d'arrêt diminue de moitié à 30 km/H.