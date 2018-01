Limoges, France

Un collectif qui est né il y a seulement quinze jours sur les réseaux sociaux, à l'initiative d'un jeune périgourdin de 31 ans. Un mouvement qui a pris très rapidement de l'ampleur, à l'échelle nationale. Des collectifs départementaux se sont créés.

"Colère 87" et "Colère 19" ont donc pris leurs marques avec les mobilisations de ce samedi. "J'ai vu passer le message et l'heure de rendez-vous sur Facebook. Je suis venu les soutenir", glisse ce jeune limougeaud.

Près de 150 personnes dont 80 motards

"Il y a eu un engouement terrible après l'annonce du passage à 80km/h. En peu de temps surtout, ça s'est organisé sur les réseaux sociaux", explique Valérie, qui est venue exprimer son mécontentement dans les rues de Limoges. "C'est un ras-le-bol général !", ajoute-t-elle.

Ce mouvement de colère est donc, en quelque sorte, un plaidoyer contre la vie trop chère, avec des revendications qui concernent aussi bien les vaccins obligatoires, la hausse de la CSG, ou encore les nouvelles réglementations routières.

On n'en peut plus, on ne peut pas dire mieux

"Les 80km/h, c'est vraiment l'élément déclencheur", estime Arnaud Garcia, membre du collectif "Colère 87". Lui qui est aussi pilote de rallye, éprouve des difficultés à digérer cette mesure. "C'est même limite dangereux toutes ces nouvelles mesures routières parce qu'on va passer plus de temps à regarder notre compteur pour savoir à combien on roule, plutôt que de garder un œil sur la route", affirme-t-il.

"On n'en peut plus, on ne peut pas dire mieux. On travaille pour survivre, on ne travaille même plus pour vivre", rajoute cette manifestante.

A Brive, à l'appel du collectif "Colère 19", un rassemblement a réuni plus d'une centaine de personnes, à l'entrée ouest de Brive, au niveau du centre commercial Carrefour.

Après une opération escargot sur l'autoroute A20, un cortège dans les rues de Limoges et de Brive, ces collectifs promettent de nouvelles mobilisations dans les semaines à venir.