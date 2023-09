Une panne électrique à Massy perturbe fortement le trafic des trains vers la Bretagne

Un "défaut d'alimentation électrique" à Massy provoque de nombreux retards des trains en direction de la Bretagne ou au départ de Quimper et Rennes.

Il va falloir s'armer de patience si vous devez voyager en TGV ce dimanche 24 septembre après-midi. Le trafic des trains est très perturbé indique la SNCF. Cela fait suite à un "défaut d'alimentation électrique" à Massy, en région parisienne. Conséquences, la circulation des trains sur l'axe Atlantique est impactée et les retards sont importants, en gare Montparnasse mais aussi dans en Bretagne, en gare de Rennes et en gare de Quimper. Certains trains, comme le Paris-Quimper, accuse un retard de plus de quatre heures.

Les retards s'accumulent au départ de la gare de Rennes ce dimanche après-midi - Capture d'écran sncf.com

Vers 15 heures, après une interruption complète du trafic, la SNCF a annoncé sur son site que "la circulation des trains a pu reprendre sur la ligne à grande vitesse Atlantique, sur une voie".