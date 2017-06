Une panne électrique paralyse le trafic SNCF à Nantes juste avant le début des épreuves du bac !

Une panne électrique a totalement paralysé le trafic ferroviaire jeudi matin à Nantes alors que les lycées doivent rejoindre leur centre d'examen pour passer l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Le problème a pu être résolu et les trains circulent de nouveau.

Une importante panne a privé d'alimentation électrique le réseau ferroviaire jeudi matin en gare de Nantes, le problème a été détecté vers six heures, il a paralysé l'ensemble du trafic TGV, TER, et Intercités. Cet incident est survenu au plus mauvais moment car de nombreux lycéens devaient se rendre à leur centre d'examen pour y passer l''épreuve de philosophie du baccalauréat.

Une panne électrique a affecté le trafic SNCF en garde Nantes jeudi matin © Radio France - Antoine Denéchère

La SNCF a informé le rectorat

Vers 7h30, la panne a été réparée et le trafic a pu reprendre progressivement avec de gros retards à la clé. Ainsi, le TGV à destination de Paris qui devait partir à 6h30 était toujours à quoi à 8h, de même pour le train Nantes-Rennes qui aurait dû quitter la gare à 6h50.

Le trafic SNCF a pu reprendre peu après 7h30 en gare de Nantes © Radio France - Antoine Denéchère

Sur place, les voyageurs prennent leur mal en patience, les "gilets rouges" (agents de la SNCF) ont été déployés pour informer et guider la clientèle. Quant à la SNCF, elle dit avoir informé le rectorat des perturbations qui affectent son réseau au départ et à l'arrivée à Nantes.