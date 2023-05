Une panne électrique provoque des retards et des annulations sur les trains entre la Picardie et Paris-Nord

Une panne électrique survenue peu après 19h, mercredi 3 mai, à la sortie de la gare du Nord, à Paris, continue de perturber les lignes picardes à destination de la capitale ce jeudi 4 mai. La ligne Paris-Amiens n'est pas touchée.

Les lignes Paris-Beauvais et Paris-Laon sont très perturbées, dans les deux sens. La panne a été causée par un train de la ligne Paris-Beauvais qui a arraché une caténaire. Le train doit être dégagé des voies. Ce jeudi matin, les trains entre Paris et Beauvais sont détournés vers Creil, ceux entre Paris et Laon vers Ormoy-Villers et Longueil-Sainte-Marie. La circulation devrait reprendre progressivement en fin de matinée selon la SNCF.

Cette panne a entrainé des annulations et des retards importants pour les usagers picards mercredi 3 mai en fin de journée. Sur les réseaux sociaux, certains passagers évoquent jusqu'à 4h et demie de retard pour un Paris-Beauvais.

L'association des usagers des TER Hauts-de-France demande à la Région et la SCNF un dédommagement exceptionnel pour les passagers restés bloqués.