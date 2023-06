Une partie de l'autoroute A1 sera fermée jour et nuit cet été pendant un mois

Du 10 juillet au 14 août 2023, les troncs communs de l'A1 et de l'A22 au sud de Lille (secteur Lesquin/Ronchin) seront fermés jour et nuit dans le sens Paris-Lille, à cause de travaux de rénovation. En tout, quatre kilomètres de chaussées et sept ponts vont être refaits.

ⓘ Publicité

Les travaux vont durer un mois et nécessitent la fermeture totale de cette partie de l'autoroute. Cet axe est l'un des plus emprunté d'Europe avec dans les deux sens 200 000 véhicules par jour dont 13% de poids lourds. Le chantier, qui coûte 8 millions d'euros, ne concerne que le sens Paris-Lille, où on compte chaque jour 100 000 véhicule.

Les restrictions de circulation

La Direction Interdépartementale des Routes Nord explique que "le tronc commun de l’A1 sera fermé à la circulation au niveau de la liaison des troncs communs A1 et A22 jusqu’à la liaison A1/A25/RN356".

Les usagers en provenance de Paris auront l’obligation d’emprunter la bretelle vers A22 Bruxelles/Roubaix/Villeneuve d’Ascq. La déviation principale consistera à emprunter les RN227, A22 et RN356 (vers Lille) ou la rocade Nord Ouest (vers Dunkerque) pour retrouver les destinations souhaitées.

Cette fermeture entraînera la fermeture des bretelles suivantes :

Insertion depuis la M48 (Ronchin) vers A1 (Lille/Dunkerque) ;

La Carte des travaux de l'A1 - Cellule communication DIR Nord

Liaison depuis le tronc commun A22 vers le tronc commun A1 (Lille/Dunkerque).

Carte des grandes déviations - Travaux A1, période 2 - Cellule communication DIR Nord

Les déviations prévues

Les applications GPS type Coyotte ou Waze ont été mises au courant de ces travaux, elles vous proposeront donc automatiquement de nouveaux itinéraires pour éviter les travaux.

Concernant la fermeture de l'insertion depuis la M48 :

La déviation consiste à emprunter la M48 en direction de Lezennes. Il faut poursuivre sur les M146 et M506 en direction de Villeneuve d’Ascq pour retrouver la RN227 pour retrouver l’itinéraire de déviation principal

Concernant la liaison depuis le tronc commun de A22 vers l'A1 :

La déviation consiste à poursuivre sur la bretelle de liaison A22 vers A1 Paris et faire demi-tour au niveau de l’échangeur n°20 (Lesquin) pour retrouver l’itinéraire de déviation principal.

Des itinéraires de délestage seront mis en place par la Direction Interdépartementale des Routes Nord :

Pour les usagers en provenance du Sud et à destination du Nord et de l’Ouest de Lille : il est préférable d’emprunter l’A26 ou A21/RN47/RN41

Pour les usagers en provenance du Sud et à destination de la Belgique : il est préférable d’emprunter l’A2

Des travaux complémentaires du 26 au 30 juillet

Du mercredi 26 au dimanche 30 juillet 2023 dès 21h, la liaison A25 (Dunkerque) vers la RN356 (Lille) et la bretelle de sortie depuis A25 vers Hellemmes/Petit-Maroc seront fermées.

Carte travaux A1 - Les nuits du 26 au 30 juillet - Cellule communication DIR Nord

"La déviation commune consiste à poursuivre sur le tronc commun A1 en direction de Paris, puis poursuivre sur l’A22 et la RN227 pour retrouver l’itinéraire de déviation principal" selon la Direction Interdépartementale des Routes Nord.

La partie de l'autoroute A1 concernée devrait rouvrir le 14 août, si les travaux ne prennent pas de retard. Le chantier continuera ensuite jusqu'à la fin du mois de septembre mais sans que cela nécessite la fermeture totale de l'axe. En revanche, il y aura des opérations de nuit et donc des fermetures ponctuelles d'une partie de l'autoroute jusqu'à la fin des travaux.