Une partie de la rue du Faubourg Bonnefoy de Toulouse bientôt en sens unique

Les travaux de la troisième ligne de métro, qui doit relier Colomiers à Labège en 2028, se poursuivent à Toulouse. Tisséo annonce qu'une partie de la rue du Faubourg Bonnefoy sera en sens unique pendant plusieurs mois à partir du 24 avril prochain. Une déviation sera mise en place.

Rue à sens unique, lignes de bus déviées

Dans la nuit du 24 au 25 avril prochain, une partie de la rue du Faubourg Bonnefoy sera mise en sens unique pour les besoins des travaux qui seront délimités par des barrières. Cela concerne le secteur de la place Jean Boriès où la future station de métro sera implantée. Une déviation sera mise en place via le chemin de Lapujade ou la rue Périole. Un contre sens cyclable sera maintenu sur le Faubourg.

La circulation des bus (L9 et 39) sera déviée comme indiqué ci-dessous. Une navette chantier gratuite sera mise en place entre les arrêts Hauts de Bonnefoy et Jeanne d'Arc. Elle fonctionnera du lundi au samedi de 7h à 19h et le dimanche de 7h à 13h.

Le secteur du Faubourg Bonnefoy concerné par le sens unique - Tisséo

Les lignes de bus déviées pour les besoins des travaux - Tisséo

Le marché de plein vent de la place Jean Boriès a été déplacé sur la place de Béteille.