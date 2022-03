Une partie du contournement routier de Cossé-le-Vivien mise en service en septembre, l'autre en novembre

Le contournement routier de Cossé-le-Vivien sera mis en service pour une partie en septembre et pour l'autre fin novembre. La petite ville supporte aujourd'hui un trafic élevé avec 6.000 véhicules par jour, dont 10% de poids lourds.

Le contournement routier de Cossé-le-Vivien sera mis en service, pour une partie en septembre et pour l'autre fin novembre. La petite ville, actuellement traversée par la route départementale 771, l'axe Laval-St Nazaire, supporte un trafic élevé avec 6.000 véhicules par jour dont 10% de poids lourds.

L'objectif est d'améliorer la sécurité et le cadre de vie des habitants et aussi de fluidifier la circulation sur cet axe important entre la Mayenne et la façade atlantique.

Le conseil départemental, chargé du chantier qui a démarré au début de l'année 2020, précise que "cette infrastructure de 5,1 km comprend une section de 1.800 m à 2 x 2 voies. Les travaux du contournement de Cossé-le-Vivien s’élèvent à 28,3 millions".