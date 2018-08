Lille, France

Le chantier a été réalisé en deux temps. Première fermeture partielle de la ligne 2, début aôut, côté Saint Philibert, sous terre. Puis deuxième fermeture partielle depuis le 11 août, sur la partie aérienne du métro lillois, entre les stations Porte des Postes et Gare Lille Flandres.

Pendant deux semaines, une soixantaine d'ouvriers se relaient jour et nuit pour changer les barres de guidage des rames qui servent à les maintenir dans l'axe et à les alimenter en électricité.

1h30 pour réaliser une soudure

Le chantier s'étale sur 3 kilomètres pour remplacer et souder tous les 50 mètres les nouvelles barres métalliques. Un chantier impressionnant par le savoir-faire des deux hommes occupés ce matin-là à souder. Il leur faut 1h30 de travail pour réaliser une soudure qui doit être extrêmement précise, tout se joue au millimètre près. Sinon, les galets latéraux des rames qui doivent être en contact avec ces barres de guidage peuvent trop s'en écarter et provoquer des étincelles dangereuses. La Métropole Européenne de Lille a dépense 2 millions et demi d'euros pour ce chantier essentiel pour garantir la sécurité des voyageurs et la fiabilité du matériel. Le taux de fiabilité du métro lillois frise la perfection, selon Transpole, le réseau de transports en commun qui annonce le chiffre de 99,5%. En heure de pointe sur cette ligne qui a enregistré 58 millions de voyages en 2017, il passe un métro toutes les 66 secondes.