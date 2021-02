Une partie du tramway en panne à Orléans depuis plus de vingt-quatre heures

Impossible de dire, ce vendredi matin, quand le tramway circulera de nouveau normalement dans le centre-ville d'Orléans, sur la ligne B. Une panne, "un défaut d'alimentation électrique" du tramway, affecte cette ligne, entre Mozart, dans le quartier de l'Argonne (et non plus Droits de l'Homme) et Madeleine, depuis jeudi 9h.

Les techniciens de TAO, le réseau de transports en commun de l'agglomération orléanaise, travaillent d'arrache-pied : "nous avons très probablement localisé la panne tard hier soir [jeudi], dans le secteur de la place de Gaulle", indique, ce vendredi matin, Fabrice Meyer, le directeur général de Keolis, qui gère le réseau, "probablement un câble souterrain qui produit un défaut d'alimentation".

Les techniciens de Keolis vont de nouveau travailler pour localiser précisément cette panne ce vendredi matin, puis la réparer. En attendant, le tramway reste donc coupé, et des bus de substitution sont mis en place entre les stations De Gaulle et Droits de l'Homme.