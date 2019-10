Un passage piéton en 3D et en trompe l'oeil à Bart

Bart, France

C'est le premier passage piéton 3D du Pays de Montbéliard et le deuxième du Nord Franche Comté, après celui de Morvillars dans le Territoire de Belfort. Il s'agit du passage piéton de la route de Dung à Bart (dans le Pays de Montbéliard), à hauteur de la salle des fêtes et à quelques pas du collège de Bart.

Cette route de Dung à Bart a été entièrement reconfigurée avec un plateau ralentisseur sur lequel est dessiné ce passage piéton, avec un effet de relief qui interpelle les automobilistes.

"On est tombé des nues quand on appris l'existence de ces passage à niveau en 3D. On a sauté le pas, après l'autorisation de la sécurité routière qu'il a fallut solliciter" explique Pierre Schlatter, le maire de Bart. "Tout ce qui peut aider à ralentir la vitesse doit être saisi. Là, il y a un dispositif en 3D qui peut faire sourire. Mais il porte ses fruits, car à la vue de ce marquage, les gens hésitent et ralentissent".

Le coût du marquage (quelques 2000 €) a été entièrement pris en charge par l'entreprise de BTP Climent qui veut en faire un passage témoin pour d'autres communes du Pays de Montbéliard.