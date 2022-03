Gros chantier en cours sur le barrage de La Roche-de-Glun. La traversée est entièrement repensée : la route va être élargie et une passerelle dédiée aux cyclistes et aux piétons est en train d'être installée sur le flanc du barrage.

Une passerelle piétonne et cycliste sur la traversée du barrage de La Roche-de-Glun

En septembre, les cyclistes pourront poursuivre leur parcours sur la Via Rhôna en traversant le fleuve entre Drôme et Ardèche par le barrage de La-Roche-de-Glun, sur une passerelle dédiée, en toute sécurité. La Drôme, maître d'ouvrage et d'oeuvre, a lancé les travaux en septembre 2021 pour supprimer le "dernier point noir" entre les deux départements, comme le désigne la présidente Marie-Pierre Mouton.

On va créer aux cyclistes une nouvelle passerelle accrochée au barrage, en encorbellement, strictement réservée aux modes de transport doux, d'une largeur de 3 mètres - Christophe Vandoorne, qui suit le chantier pour le département de la Drôme

Le chantier consiste à construire une passerelle métallique de 179 mètres de long et 3 mètres de large fixée en encorbellement. "La voirie routière sur le barrage va être maintenue, bien sûr" avance Christophe Vandoorne, qui assure le suivi de l'opération pour le département de la Drôme, "avec un élargissement de la voie pour voitures qui va permettre de la porter à 5 mètres." Le but : faciliter le croisement des véhicules légers et des poids lourds, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Montant des travaux : 2 400 000 euros, la majeure partie financée par l'Union européenne et le Département de la Drôme. Des restrictions de circulation sont mises en place jusqu'à la fin des travaux. Dans le courant de l'été, le passage sera même totalement fermé pendant un mois.

Le Département en profite pour remettre en état l'ouvrage existant - le barrage date de la fin des années 60 - en investissant plus de 400 000 euros dans le renouvellement de l'étanchéité, le changement des joints de chaussée et la réparation des trottoirs, entre autres.

Une traversée de Glun à La-Roche-de-Glun complètement sécurisée

"Les deux communes vivent ensemble" s'enthousiaste Michel Gounon, le maire de La-Roche-de-Glun, qui fait part des nombreuses interactions entre les Rochelains et les Glunois, "cette passerelle sera la finalisation de la liaison entre la Drôme et l'Ardèche." Jacques Luyton, le maire de Glun, approuve.

Une voiture et un camion ne se croisaient pas ! Les rétroviseurs sautaient ! - Michel Gounon, le maire de La-Roche-de-Glun

Les deux élus saluent un passage bientôt sécurisé pour les cyclistes et les piétons. "Tous les jours je l'emprunte à vélo. Les descentes étaient très dangereuses" témoigne Jacques Luyton. De chaque côté, les trottoirs étaient serrés et en mauvais état. Et la voie vraiment étroite. "Ce n'était pas large ! Il y a nombre de rétroviseurs et d'enjoliveurs qui restaient sur le bord" ajoute le maire de Glun.

Plus de 7 000 véhicules empruntent chaque jour la route sur le barrage de La-Roche-de-Glun. Une fois les travaux achevés, les maires des deux communes redoutent que l'endroit devienne un axe de délestage. Il y a des effets pervers, "ça risque d'augmenter le trafic. Comme le disais le maire de Glun, il faut réfléchir à comment canaliser cette circulation et faire en sorte que la vie de nos villages ne soit pas impactée par un transit intensif" estime Michel Gounon. Les élus envisagent d'ores et déjà de demander la mise en place de mesures, comme une règlementation spécifique pour les poids-lourds.