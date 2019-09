Une pénurie de chauffeurs de cars scolaires mais, pour l'instant, aucune rupture de service en Mayenne

Département Mayenne, France

La fédération nationale des transports de voyageurs (F.N.T.V.) recrute ! Elle recherche 700 chauffeurs de cars scolaires en Pays de la Loire dont plusieurs dizaines en Mayenne. Pour l'instant, il y a encore assez de conducteurs pour assurer toutes les tournées scolaires, le matin, à midi et le soir.

"Je prends le volant, avec plaisir", le patron d'une société de ramassage scolaire

C'est difficile pour ne pénaliser ni les enfants ni les parents. Alors on s'adapte comme on peut reconnait Hervé Guillemain, le patron de la société "Les Cars Bleus" : "tous les services de la Mayenne sont assurés. Et nous lançons encore une formation d'ici une quinzaine de jours. C'est un métier d'avenir avec un CDI à la clé. Nous finançons la formation le titre professionnel pour être opérationnel, on l'espère, en début d'année prochaine. On fait tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait aucun impact sur le ramassage. On fait alors appel à l'ensemble de notre personnel pour prend le volant. Je le fais parfois avec plaisir".

En Mayenne, près de 14.500 enfants utilisent quotidiennement l'un des 335 circuits qui sillonnent le département.

Par ailleurs, ce lundi 9 septembre, Philippe Henry, maire de Château-Gontier-sur-Mayenne et vice-président du Conseil Régional chargé des transports, a confirmé que le gilet vert fluo, pour être visible le long des routes, sera bien distribué aux élèves ligériens après les vacances de la Toussaint.