Une pépinière des métiers de l'aéronautique malgré la crise à Jonzac

Nous sommes ici dans la vallée du Petit Prince, la vallée du Trèfle où Antoine de Saint-Exupéry a posé son avion du 17 au 19 Juin 1940 avant de répondre à l'appel du Général de Gaulle depuis Alger. L'aéropôle de Jonzac-Neulles porte le nom de l'écrivain-aviateur, et c'est la communauté de communes de Haute Saintonge, avec le soutien d'Airbus Développement, qui a créé cette pépinière ouverte depuis le 16 novembre. Le ministre de la ruralité est venu le visiter, en fin de semaine dernière, pour prouver que la ruralité ce n'est pas que l'agriculture.

Avion léger et ULM de l'une des trois entreprises installées, Asman Technologies © Radio France - Pierre MARSAT

"Ce qui embellit le désert c'est qu'il cache un puits quelque part"

(Antoine de Saint-Exupéry, "Le Petit Prince")

Trois start-ups se sont déjà installées dans les locaux de l'aéropôle, sur deux niveaux et 1500 mètres carrés de hangars et d'ateliers. Deux axes spécifiques ont été retenus pour son développement : l'oeno-tourisme (le tourisme autour du vin et des spiritueux), et l'aviation d'affaires. L'objectif de la communauté de communes de Haute Saintonge est de créer plusieurs dizaines d'emplois dans les métiers de l'aéronautique à Jonzac.