Il n'y a pas de train TER ce jeudi soir entre Toulouse et Tarbes, Foix ou Auch. Cela impacte de nombreux voyageurs de la grande couronne toulousaine. En cause, un accident de personne à Saint-Agne.

Une personne heurtée par un train à Toulouse Saint-Agne, les TER suspendus vers Foix, Tarbes et Auch

Ce jeudi en fin de journée, une personne a été heurtée par un train près de la gare Saint-Agne, au sud de Toulouse. La SNCF a dû interrompre la circulation de tous ses trains régionaux qui passe par cette gare secondaire très fréquentée.

Ainsi, l'axe Toulouse-Auch qui dessert Colomiers, Pibrac, Léguevin; la ligne Toulouse-Foix qui passe par Portet, Auterive, Saverdun ou Pamiers; et Toulouse-Tarbes utile aux Muretains et habitants de Boussens et Carbonne notamment, sont interrompus au moins jusqu'en milieu de soirée.

Des bus de substitution sont en cours de déploiement.